Akhisar Belediyesi kentteki tüm taksileri dezenfekte ediyor
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Akhisar Belediyesi kentteki tüm taksileri dezenfekte ediyor

10.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:00
Akhisar Belediyesi kentteki tüm taksileri dezenfekte ediyor

Halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam eden Akhisar Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilmeleri için ilçede bulunan tüm taksi ve taksi duraklarını dezenfekte ediyor.

Halk sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam eden Akhisar Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilmeleri için ilçede bulunan tüm taksi ve taksi duraklarını dezenfekte ediyor.

Salgın hastalıklara karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile kent genelindeki tüm taksileri ve taksi duraklarını dezenfekte ediyor. Taksi esnafının ve taksi ulaşım hizmetini kullanan vatandaşların sağlığı için dezenfekte çalışmalarına düzenli olarak devam edeceklerini iletti.

Taksi esnafının yanında olduklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında halkımızın sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilmeleri için şehrimizdeki taksileri de dezenfekte ediyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda onların yanında olacağız. Ekiplerimiz bugün taksi duraklarında bekleyen tüm taksileri ve durakları dezenfekte etti. Çalışan taksiler de en kısa süre içerisinde dezenfekte edilecek. Esnafımızın ve halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi. - MANİSA

Akhisar Belediyesi kentteki tüm taksileri dezenfekte ediyor
Akhisar Belediyesi kentteki tüm taksileri dezenfekte ediyor
Akhisar Belediyesi kentteki tüm taksileri dezenfekte ediyor
Akhisar Belediyesi kentteki tüm taksileri dezenfekte ediyor
Akhisar Belediyesi kentteki tüm taksileri dezenfekte ediyor
Akhisar Belediyesi kentteki tüm taksileri dezenfekte ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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