Akhisar Belediyesi 'Kadına Şiddetle Mücadele' çalıştayına katıldı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi'nin de katıldığı törende hep birlikte dayanışma ve mücadele vurgusu yapıldı.

Akhisar Belediye Başkanvekili Belediye Meclis Üyesi Fatma Kocabıyık, Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Seyyare Yapıcı ile Kadın ve Aile Danışma Merkezinde görevli Sosyolog Nisa Acar'ın katıldığı çalıştayda kadın hakları ve aile içi şiddetle mücadele konuşuldu ve ilerleyen süreçte kadın hakları konusunda atılması gereken adımlar ele alındı.

Törende konuşan Akhisar Belediye Başkan Vekili Fatma Kocabıyık, "Her gün ayrı bir acı yaşıyoruz, her gün ayrı bir yerden canımız yanıyor. Maalesef ülkemizin her yerinde her gün yeni bir kadın şiddeti haberi ile sarsılıyoruz. Bunun en büyük etkenlerinden biri son zamanlardaki 'kadınların karşı koyamaz olduğu' düşüncesidir. Bizim hedefimiz ve amacımız, hiçbir kadının kendini yalnız hissetmemesi. Hepimizin çok iyi bildiği bir tabir vardır; tek bir çubuğu tek bir hamle ile kırarsınız ama bir demet çubuğu kıramazsınız. Diliyoruz ki hep birlikte, mücadele içerisinde oldukça hiçbir kadın kendini tek başına ve yalnız hissetmesin. Bu protokolle, bu hattın sağlanması ile amacımız hedefimiz her kadının ulaşabileceği arkasında dayanağı olabileceği yanında destek olabileceği birilerinin var olduğunu hissetmesidir. Amacımıza ulaşırsak bundan sonra hiçbir kadın kendisi yalnız hissetmeyecek, umudumuz kadın şiddetinin değil, kadınların dünyaya kattığı güzellikleri konuşmak ve bunları tartışmak. Ekonomi de ailede, işte hatta sokakta kadının hayata verdiklerinin tadının çıkarmak olmalıdır. İstanbul Sözleşmesinintam olarak uygulandığını görmek umuduyla tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldığı Aile İçi Şiddet Acil Yardım Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi. Katılımcılara törenin ardından plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.

