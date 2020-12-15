Akhisar Belediyesi iş yeri kapanan esnaftan kira bedeli almayacak
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Akhisar Belediyesi iş yeri kapanan esnaftan kira bedeli almayacak

15.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:39
Akhisar Belediyesi iş yeri kapanan esnaftan kira bedeli almayacak

Akhisar Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda Covid-19 tedbirleri kapsamında iş yeri kapatılan esnaflarda kira bedeli alınmayacağı bildirildi.

Akhisar Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda Covid-19 tedbirleri kapsamında iş yeri kapatılan esnaflarda kira bedeli alınmayacağı bildirildi.

Akhisar Belediyesine ait iş yerlerinde faaliyet gösteren ve genelge kapsamında iş yerini açamayan esnaftan kira bedelini almayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Akhisarlılar, Covid-19 salgınından dolayı iş yerleri kapanan belediyemiz kiracılarından, kira bedeli alınmayacaktır. Ayrıca düğün salonlarımızdaki kiracılarımızın ödeyecekleri kira bedelleri 6 ay ertelenecektir. Bu zor günleri dayanışmanın gücüyle, hep birlikte aşacağız." dedi.

Öte yandan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yine pandeminin ilk döneminde iş yeri kapanan kiracılarından belli dönem kira bedellerini almamıştı. Akhisar'daki esnaflar da desteklerinden dolayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. - MANİSA

Akhisar Belediyesi iş yeri kapanan esnaftan kira bedeli almayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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