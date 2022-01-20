Akhisar Belediyesi Hanpaşa GES projesinde sona geliniyor

Güneş Enerji Santrali'nden 1 Milyon 231 Bin TL ek gelir sağlayan Akhisar Belediyesi, ikinci GES projesinde güneş panellerinin montajına devam ediyor.

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi, Boyalılar Mahallesi'ndeki 20 dönüm araziye yapılan ve 2021 yılının şubat ayında faaliyete başlayan GES, açıldığı günden beri 1 Milyon 231 Bin TL ek gelir elde etti. 2 bin 880 adet paneli bulunan Akhisar Belediyesi Güneş Enerji Santralinde 1,2 MW elektrik enerjisi elde ediliyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kar, kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Boyalılar Mahallesi güneş enerji santralinden sonra ikinci santralimiz de Hanpaşa Mahallemizde yükseliyor. Toplam değeri 2 milyon doların üzerinde olacak ve belediyemiz bu santrallerden hem temiz enerji hem de ciddi bir gelir elde etmiş olacak. Elde edilen bu ek gelirlerin tamamı Akhisar halkımıza hizmet olarak geri dönecek" dedi.

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