Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor - Haber
Çarşamba, Akhisar, Yerel

Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor

Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek adına yoğun mesai yapan Akhisar Belediyesi esnaflara ve semt pazarındaki vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.

08.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:47

Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor

MANİSA - Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek adına yoğun mesai yapan Akhisar Belediyesi esnaflara ve semt pazarındaki vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.

Akhisar Belediyesi ekipleri Ahmet Dutlulu Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlara sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için denetimlerini arttırdı. Pazarcı esnafı ile alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara maske dağıtımı ve el dezenfektanı uygulaması yapan ekipler, Nuri Giyik Sanayi Sitesi'ndeki sanayi esnafını da unutmadı. Halk sağlığı için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, esnaf ve vatandaşlara hijyen paketleri dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Uyulması gereken kurallarla ilgili pazar alışverişi yapanlara ve esnafa, herkesin yükümlü olduğu sağlık tedbirlerini bir kez daha hatırlatan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, hijyen ve güvenli mesafe kurallarının önemine vurgu yaptı. 65 yaş üstü ile 20 yaş altındaki kişilerin yanı sıra kronik rahatsızlığı olan kişilerin dışarı çıkmamaları konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu salgının önlenmesi konusunda vatandaşlara da görev düştüğünü dile getirdi.

Halk sağlığını korumak için pazar yerlerindeki denetimlerin arttığını söyleyen Başkan Dutlulu, "Hem esnafımıza hem de alışveriş yapmak için pazaryerine gelen vatandaşlarımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için maske dağıtmaya ve el dezenfektanı uygulamaya devam ediyoruz. Lütfen güvenli mesafe kuralına uyalım, sağlıklı kalalım" ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafına da korona virüs tedbirleri kapsamında hijyenik malzeme dağıtımında bulunduklarını ifade eden Başkan Dutlulu, "Sanayide çalışan esnafımızın sağlığını korumak için, dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra el dezenfektanı ve maske içeren hijyen paketlerimizi de esnafımıza dağıttık. Koronavirüs salgın tehdidine karşı tüm önlemlerimizi alıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri ve güvenli mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Halkımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarıdır" dedi.

Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haber
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haber
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haber
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Simge Sağın Dilan Çıtak Esra Balamir Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Polis
Şu an buradasınız: Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 17:48:26. #1.14#
title