Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor
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Besim Dutlulu, Akhisar, Güncel

Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor

Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek adına yoğun mesai yapan Akhisar Belediyesi esnaflara ve semt pazarındaki vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.

08.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:28
Akhisar Belediyesi halk sağlığını korumaya devam ediyor

Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek adına yoğun mesai yapan Akhisar Belediyesi esnaflara ve semt pazarındaki vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor.

Akhisar Belediyesi ekipleri Ahmet Dutlulu Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlara sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için denetimlerini arttırdı. Pazarcı esnafı ile alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara maske dağıtımı ve el dezenfektanı uygulaması yapan ekipler, Nuri Giyik Sanayi Sitesi'ndeki sanayi esnafını da unutmadı. Halk sağlığı için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, esnaf ve vatandaşlara hijyen paketleri dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Uyulması gereken kurallarla ilgili pazar alışverişi yapanlara ve esnafa, herkesin yükümlü olduğu sağlık tedbirlerini bir kez daha hatırlatan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, hijyen ve güvenli mesafe kurallarının önemine vurgu yaptı. 65 yaş üstü ile 20 yaş altındaki kişilerin yanı sıra kronik rahatsızlığı olan kişilerin dışarı çıkmamaları konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu salgının önlenmesi konusunda vatandaşlara da görev düştüğünü dile getirdi.

Halk sağlığını korumak için pazar yerlerindeki denetimlerin arttığını söyleyen Başkan Dutlulu, "Hem esnafımıza hem de alışveriş yapmak için pazaryerine gelen vatandaşlarımıza sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için maske dağıtmaya ve el dezenfektanı uygulamaya devam ediyoruz. Lütfen güvenli mesafe kuralına uyalım, sağlıklı kalalım" ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafına da korona virüs tedbirleri kapsamında hijyenik malzeme dağıtımında bulunduklarını ifade eden Başkan Dutlulu, "Sanayide çalışan esnafımızın sağlığını korumak için, dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra el dezenfektanı ve maske içeren hijyen paketlerimizi de esnafımıza dağıttık. Koronavirüs salgın tehdidine karşı tüm önlemlerimizi alıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri ve güvenli mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Halkımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarıdır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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