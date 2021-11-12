Akhisar Belediyesi, gastronomi turizmi başlattı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - - Akhisar'ın lezzetleri dünyaya tanıtılacak

Günümüz turistlerinin tatil yerlerini seçmedeki en önemli karar etkeni %85 oranıyla yörenin yemekleri. İşte bu sebepten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da günden güne yükselen Gastronomi Turizmi pazarından pay alabilmek için "Akhisar Gastronomi Turizmi Destinasyonu Oluyor" projesi başlattı.Akhisar'ın enfes yöresel tatları Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun başlattığı "Akhisar Gastronomi Turizmi Destinasyonu Oluyor" projesi ile Türkiye'nin seçkin seyahat acentelerine tanıtıldı.

Akhisar'ın, Türkiye'nin dünya çapında bilinen en önemli turistik marka değerlerinden biri olan Thyateira Antik Kenti'ne sahip olduğunu belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tarihi eserlerinin yanı sıra dillere destan yemekleri ile de çok meşhur olduğunu belirtti.

2020 yılında başlatılan projede Akhisar'ın yeme içme sektörü temsilcileri ile birebir toplantılar yapıldığını belirten Başkan besim Dutlulu, Akhisar'ın turistik değer ifade eden yemeklerinin belirlendiğini ve "Akhisar Lezzet Rotası" oluşturulduğunu açıkladı.

AKHİSAR'IN LEZZETLERİNİ DÜNYA TANIYACAK

Türkiye'nin önde Turizm seyahat acentelerine Akhisar'ı gezdiren Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar gastronomisinin dünya çapında bilinir hale getirmek için bir yola çıktıklarını belirterek, "Akhisar'da göçmen mutfağının envai çeşidini, Akhisar köftesini, kokorecini, kellesini, paçasını, katmerini, söğüşünü, çevirmesini, dondurmasını, soğuk baklavasını, helvasını, kahvesini ve daha onlarca çeşit lezzetini bulmak mümkün. Bu özelliği ile Akhisar Türkiye'nin ulaşılabilir lezzet kentleri içinde en önde gelenlerinden birisi. Amacımız bu lezzetlerimizi önce Türkiye'ye daha sonrada tüm dünyada tanıtmak" diye konuştu.

ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLECEK

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Akhisar'a gelen turizm acentelerine de teşekkür eden Başkan Dutlulu, "Lezzetleri ülkemizin sınırlarını aşan Akhisar'ımızda Gastronomi turizmini canlandırmak ve şehrimizin güzelliklerini tanıtarak turist sayımızı arttırmak için Turizm sektöründe faaliyet gösteren acenteleri şehrimizde misafir ettik. Akhisar'ın zeytin rotasını ve meşhur lezzetlerini tanıttığımız buluşmada Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Gastronomi Turizmi Başkanı Ömer Kartın, Türkiye'nin birçok ilinden seyahat acentesi temsilcileri, Akhisar Ticaret Borsası Başkanımız Alper Ahlat ile Yemek Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal'ı konuk ettik. Umarım 2022 bahar ayından itibaren Akhisar'a sadece yemek yeme amacı ile de turistler gelecektir. Esnafımız da bu turist sirkülasyonundan her yönü ile faydalanacaktır. Projemize destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim " dedi.

Akhisar Lezzet Turu çerçevesinde bir gün boyunca Akhisar'ı gezen TÜRSAB'a bağlı acenteler de Akhisar'ın bu denli zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu bilmediklerini ve en kısa zamanda turist gruplarını getirmek istediklerini ifade ettiler.

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