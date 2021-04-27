Akhisar Belediyesi E-Ruhsat hizmetine başladı
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Akhisar Belediyesi E-Ruhsat hizmetine başladı

Akhisar Belediyesi E-Ruhsat hizmetine başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi, e-ruhsat uygulamasını da hizmete soktu.

Kurum içi dijital dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Akhisar Belediyesi'nde, ruhsat başvuru süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve pratik kılacak e-Ruhsat uygulaması hizmete girdi. Bu hizmet ile işlemler, belediyeye gidilmesine gerek kalmadan, dijital ortamda online olarak yapılabilecek. Uygulama sayesinde başvurular daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak ve kağıt tüketiminden tasarruf edilecek.

Akhisar Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.akhisar.bel.tr adresine giren vatandaşlar e-Ruhsat bölümüne girerek işlemlerini yapabilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılacak inşaat ruhsat başvuruları ile takip eden diğer iş ve işlemler için e-ruhsat servisimiz hizmete başlamıştır. www.akhisar.bel.tr sitemizden detaylara ulaşabilirsiniz. Halkımızın bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi

Kaynak: Bültenler

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