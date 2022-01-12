Akhisar Belediyesi, Büyükşehir ile yeni protokol imzaladı - Haberler
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Akhisar Belediyesi, Büyükşehir ile yeni protokol imzaladı

Akhisar Belediyesi, Büyükşehir ile yeni protokol imzaladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı ilk meclis toplantısı öncesi bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, altyapı çalışmaları konulu yeni bir protokole imza attı.

Yeni yapılan protokol gereği Manisa Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) tarafından Akhisar'da yapılacak altyapı çalışmaları yine Akhisar Belediyesi ekiplerince yapılmasına karar verilirken bu tamirat sırasında gerekli parke taşlarının temini ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması imza altına alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantımızı gerçekleştirdik MASKİ tarafından Akhisar'da yapılacak altyapı çalışmaları sonucunda meydana gelen yol bozukluklarında yapılacak parke taşlarının temininin Büyükşehir Belediyemizce karşılanması hususunda protokol imzaladık. Alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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