Akhisar Belediyesi asfalt serme makinesi aldı
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Akhisar Belediyesi asfalt serme makinesi aldı

Akhisar Belediyesi asfalt serme makinesi aldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi asfalt serim çalışmalarının daha hızlı bir şekilde yapılması amacıyla asfalt serme makinesi (finişer) satın aldı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Şu an son model sıfır araba alsam bu kadar mutlu olmazdım. Akhisar'a hayırlı olsun" dedi.

Akhisar genelinde en ücra noktalara kadar hizmet götüren Akhisar Belediyesi bu hizmetlerin kaliteli ve hızlı bir şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlamak amacıyla teknolojinin son imkanlarını kullanarak hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor.

Sürücüsüne ergonomik ve güvenli bir çalışma alanı sunan 1300-3 asfalt serme makinesi son derece kompakt bir yol finişeri olmasına rağmen, aynı zamanda yüksek serme kapasitesine ve 5 m'ye kadar serme genişliğine sahip.

Kaynak: Bültenler

Akarca: '(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur.'
Akarca: "(Sahte hesapların kullanımı) Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur."
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