Akhisar Belediyesi açık hava yaz konserleri büyük ilgi görüyor
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Akhisar Belediyesi açık hava yaz konserleri büyük ilgi görüyor

Akhisar Belediyesi açık hava yaz konserleri büyük ilgi görüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Açık Hava Yaz Konserleri mahallelere taşındı.

Geçen hafta Hüsnü Kahraman Gölet etkinlik alanında yapılan konserin ardından bu hafta gerçekleştirilen Açık Hava Yaz Konseri Hacıishak Mahallesi Ahmet Dutlulu Yeldeğirmeni Parkı'nda yapıldı. Konsere ilgi büyük oldu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçen açık hava yaz konserleri yeni normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Türk Halk Müziği sanatçıları Asil Deniz Yıldız ve Gökhan Güngör'ün sahne aldığı konserde, seslendirilen şarkılar Akhisarlıları mest etti. Pandemi ardından düzenlenen konser ile hasret gideren Akhisarlılar, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya bu güzel etkinlik için teşekkür etti.

Öte yandan Açık Hava Yaz Konserlerinin çeşitli mahallelerde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler

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