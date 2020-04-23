Akhisar Belediyesi 100. yıl coşkusunu sokaklara taşıdı
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23 Nisan, Akhisar, Haber

Akhisar Belediyesi 100. yıl coşkusunu sokaklara taşıdı

Akhisar Belediyesi 100. yıl coşkusunu sokaklara taşıdı Akhisar Belediyesi'ne bağlı iki ekip TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, şehir içerisinde sokakları dolaşıp maskotlar eşliğinde çocukları eğlendirerek mutlu etti.

23.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:49
Akhisar Belediyesi 100. yıl coşkusunu sokaklara taşıdı

Akhisar Belediyesi 100. yıl coşkusunu sokaklara taşıdı

MANİSA - Akhisar Belediyesi'ne bağlı iki ekip TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, şehir içerisinde sokakları dolaşıp maskotlar eşliğinde çocukları eğlendirerek mutlu etti. Kent sakinleri ve çocuklar, balkonlarından coşkuyla izlediği müzikli animasyon etkinliğine alkışlarla eşlik etti.

Seslendirilen marş ve müziklere evlerinin balkonları ile pencerelerinden eşlik edenler doyasıya eğlenirken, sergilenen animasyon gösterileri de özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, etkinlikle özellikle çocukların eğlenip, moral bulduğunu belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100'üncü kuruluş yıldönümüne erişmenin gururunu yaşıyoruz. O gün olduğu gibi bu gün de aynı ruh ve inançla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ve gösterdiği hedefe yürümeye devam ediyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle ne yazık ki bu yıl 23 Nisan programlarımızı meydanlarda gerçekleştiremedik. Biz de Akhisar Belediyesi olarak evlerindeki vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza moral olsun diye gün boyu Akhisar'ın tüm sokaklarını müzikler eşliğinde gezerek 100. yıl coşkusunu yaşatmaya çalıştık. 23 Nisan bayramımızı ve ulusal egemenliğimizin 100. yıl coşkusunu şehrimizde bir nebze de olsa yaşatabildiysek ne mutlu. Ulusal egemenliğimizin 100. yılında çocuklarımız gibi neşeli ve umut dolu yarınlara kavuşmak dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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