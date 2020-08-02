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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu: "Play-off oynayıp çıkamayan 3 takım da Süper Lig'e alınsın"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararın ardından açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Mağduriyet giderilmek isteniyorsa, play-off oynayıp çıkamayan 3 takım da Süper Lig'e alınsın" dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu:
02.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:06

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararın ardından açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Mağduriyet giderilmek isteniyorsa, play-off oynayıp çıkamayan 3 takım da Süper Lig'e alınsın" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligden düşmeyi kaldırması kararı üzerine, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Akhisarspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'un birlikte Süper Lig'e yükselmesi gerektiğini ifade etti.

Pandemiden Akhisarspor'un da olumsuz etkilendiğini hatırlatan Başkan Dutlulu, "Futbol otoritelerine göre pandemi düşenler için sorun ama çıkamayanlar için değil. Böyle bir adalet yok. Akhisar'ın hakkını kimsenin yemesine izin vermeyeceğiz. Akhisarspor ve Bursaspor Süper Lig'e alınmalı! Bazıları rahatsız olacak ama madem mağduriyet gidermek istiyoruz, play-off oynayıp çıkamayan 3 takım da Süper Lig'e alınsın. Seneye 5 takım düşsün. Alt ligde Manisa FK, 1. Lig'de Akhisarspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'un hakkı yenmiştir. Telafi olacaksa üçü beraber düşünülmelidir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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