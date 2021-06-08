Akhisar Basketbol'da iç transferde 3 imza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akhisar Basketbol'da iç transferde 3 imza

Akhisar Basketbol'da iç transferde 3 imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada tamamlayıp Play-Off'ta Mamak Belediyespor'a elenen Akhisar Belediye Basketbol, iç transferde takım kaptanı Ömer Sancaklı'nın yanı sıra Can Urşan ve Yavuz Koçar ile yeniden anlaştı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada tamamlayıp Play-Off'ta Mamak Belediyespor'a elenen Akhisar Belediye Basketbol, iç transferde takım kaptanı Ömer Sancaklı'nın yanı sıra Can Urşan ve Yavuz Koçar ile yeniden anlaştı. Yeşil-siyahlı ekipte Antrenör Levent Demirci ve ekibi de yeni sezonda görevlerine devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akhisar Basketbol'da iç transferde 3 imza - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 11:34:51. #1.13#

title