Akhisar Basketbol'da iç transferde 3 imza

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada tamamlayıp Play-Off'ta Mamak Belediyespor'a elenen Akhisar Belediye Basketbol, iç transferde takım kaptanı Ömer Sancaklı'nın yanı sıra Can Urşan ve Yavuz Koçar ile yeniden anlaştı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada tamamlayıp Play-Off'ta Mamak Belediyespor'a elenen Akhisar Belediye Basketbol, iç transferde takım kaptanı Ömer Sancaklı'nın yanı sıra Can Urşan ve Yavuz Koçar ile yeniden anlaştı. Yeşil-siyahlı ekipte Antrenör Levent Demirci ve ekibi de yeni sezonda görevlerine devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı