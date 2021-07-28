Akhisar'a yeni bir Aile Sağlığı Merkezi ve Mahalle Kreşi yapılıyor
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Akhisar'a yeni bir Aile Sağlığı Merkezi ve Mahalle Kreşi yapılıyor

Akhisar'a yeni bir Aile Sağlığı Merkezi ve Mahalle Kreşi yapılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda Seyitahmet Mahallesi'ne yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi (Sağlık Ocağı) ve mahalle kreşi projesi hayata geçiyor.

Seyitahmet Mahallesi 623 sokak üzerinde 3 katlı 1244 metrekarelik kapalı alan inşaatı ihalesi gerçekleşti. Tamamı Akhisar Belediyesi'nin iştiraki olan Çağlak A.Ş. tarafından yapılacak Mahalle Kreşi ve Sağlık Ocağı inşaatının en kısa zamanda başlayacağı bildirildi.

Seçim zamanında verdiği sözlerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Seyitahmet Mahallemize sözünü verdiğimiz Aile Sağlığı Merkezi (Sağlık Ocağı) ve Mahalle Kreşi'mizin ihalesi yapıldı. Yüzde yüz belediyemizin şirketi olan Çağlak A.Ş. tarafından en kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak. Şimdiden mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan Akhisar Belediyesi tarafından bu yılın eğitim ve öğretim dönemi başında Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar için kreş hizmetine başlandığı bildirilirken, başka mahallelerde de Mahalle Kreşi çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Uzman eğitmenlerin yer alacağı mahalle kreşinde çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek sağlanırken anneler de gönül rahatlığıyla işlerine gidebilecek.

Kaynak: Bültenler

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