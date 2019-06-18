Akhisar'a yapılacak yatırımları görüştüler
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında konuk etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında konuk etti. Görüşmede Akhisar'a yapılacak olan yatırımlar değerlendirildi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu.
İlçeye yapılacak olan hizmetlerin ve taleplerin görüşüldüğü ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan hizmet sürecinde olduğunu gibi aynı aşk ve özveriyle Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. - MANİSA
Kaynak: İHA
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