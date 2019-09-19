Akhisar'a potada zaman engeli

19.09.2019 12:06

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ndeki (TBL) Akhisar Belediye Basketbol'un ligden çekilecek İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını alarak Süper Lig'de yer alma girişimleri sonuçsuz kaldı. Akhisar, Süper Lig'in başlamasına 10 gün kala İstanbul BŞB hamlesi yapmaktan vazgeçti. Yeşil-siyahlılar, zaman darlığı gerekçesiyle Süper Lig konusunda adım atamadıklarını belirtip, "İBB ile Basketbol Süper Ligi haklarının devri konusunda yürütmüş olduğumuz görüşmelerde iki tarafın tüm iyi niyetli çabalarına rağmen maalesef zaman darlığı ve yasal prosedürlerdeki engeller nedeniyle görüşmeleri sonuca erdiremediğimizi kamuoyu ve basketbol camiasına bildiririz. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Manisa Milletvekillerimiz Sayın Özgür Özel ve Sayın Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı. Basketbol Federasyonu'nun, İstanbul BŞB'nin haklarını devretmeden çekilmesi durumunda, Süper Lig'e, geçen sezon TBL'de Play-Off finali oynayan İTÜ'yü davet etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA