Akgün Ergül: "Kuş gribi, Covid-19'a göre daha ölümcül bir virüstür"
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Akgün Ergül: "Kuş gribi, Covid-19'a göre daha ölümcül bir virüstür"

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, korona virüsle ilgili olarak, "Kuş gribi, Covid-19'a göre daha ölümcül bir virüstür" dedi.

Akgün Ergül:
30.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:53

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, korona virüsle ilgili olarak, "Kuş gribi, Covid-19'a göre daha ölümcül bir virüstür" dedi.

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyayı etkisi altına alınan korona virüs (Covid-19) ile ilgili konuşan Ergül, "Kuş gribi Covid-19'a göre daha ölümcül bir virüstür. Fakat buradaki özelliği, Covid-19'un yayılma hızı fazladır. Normalde bir virüs 2-3 kişiye enfekte edebiliyor ama Covid-19'un enfekte ettiği insanın haddi hesabı yok gibi. Çünkü çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Genetik kodlar DNA ve RNA'dan oluşmaktadır. RNA kaynaklı virüslerin yayılım ve bulaşma hızı daha yüksek ve şekil değiştirme özelliği daha yüksek olan virüslerdir. Hayvanlardan bulaşan bir virüs olsaydı, şimdiye veteriner hekim kalmazdı. Şimdiki korona virüsün genetiğinde bir değişme var veya kendisi şekil değiştirdi. Hal böyle olunca bulaşma hızı çok yüksek oldu. Yüzde 2.5-3 gibi bir öldürme oranı var" ifadelerini kullandı.

Ergül, "Virüsün gıdalardan bulaşması gibi bir durum şuana kadar net değil. Virüsün 70 derecenin üzerindeki ısılarda canlılığını kaybettiği Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinde var. -20 dereceye kadar dayandığı ve sonrasında yapısının bozulduğuna dair veriler var. Şuanda sadece sütü sağan insanla ilgili bir problem olabilir ama ben yine de orada bir riskin olduğu kanaatinde değilim. Çünkü hem kaynama derecesi hem de sütün sterilizasyon olayı orada çok fazladır" dedi.

Kayseri'de hayvancılık alanında yapılacak olan projelerin ekonomik olarak değer kayacağını kaydeden Başkan Ergül, "Kayseri'de hayvancılıkla ilgili yapılacak olan projeler ekonomik olarak bir değer katar. Kayseri'mizde hayvanın yanı sıra hayvan alım satım merkezinin olması lazım. Var ama bunlar ruhsatlı değil. Şarkışla gibi, Boğazlıyan gibi veya Kastamonu'daki gibi ruhsatlı bir yerimizin olması lazım. Bunlar planlı ve koordineli bir şekilde yapıldığı zaman gerçekten çok büyük katkı sağlayacaktır. Mesela Beydeğirmeni Proje mutlaka olmalı ama emin ellerde olmalıdır. Ben basın sektörünü veya inşaat sektörünü bilmem ama herkes benim sektörümle ilgili bir şeyleri bildiğini iddia eder. Parası olan hayvancılık yapar gibi düşünülüyor. Parası olan değil, veteriner hekimi ile birlikte hareket eden hayvancılık yapar" diye konuştu.

Türkiye'de kaba yeme ihtiyaç olduğunu dile getiren Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, "Hayvancılığın en güzel tarafı meraların değerlendirilmesidir. Ülkemizde 20 milyon ton gibi kaba yeme ihtiyacımız var. Büyükbaşı ahırda beslerseniz ama koyunu ahırda besleyemezsiniz. Artık büyükbaşı besleyemiyorsunuz; çünkü yem fiyatları artıyor. Mera alanlarımızın geniş olması lazım. Koyunculukta da mera alanlarıyla ilgili sıkıntılar var, çünkü ihale ile veriliyor. Zaten yetiştirici bu konuyla ilgili zor durumda. Meralarımızı ıslah etmemiz lazım, kaba yemi kendimiz sağlıyor olmamız lazım ve özellikle koyunculuk hususunda bu meralarla ilgili düzenleme yapılması lazım" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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