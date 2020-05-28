Akgül, pandemi sürecini değerlendirdi
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Akgül, pandemi sürecini değerlendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Covid-19 Koronavirüs ile mücadele sürecinde yapılan çalışmalar, Uzaktan Eğitim Süreci EBA kullanım oranları ve Vefa Destek gruplarında görevli personelin yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirme yaptı.

Akgül, pandemi sürecini değerlendirdi
28.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:26

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Covid-19 Koronavirüs ile mücadele sürecinde yapılan çalışmalar, Uzaktan Eğitim Süreci EBA kullanım oranları ve Vefa Destek gruplarında görevli personelin yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirme yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Covid-19 Koronavirüs ile mücadele sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların taşra teşkilatı birimleri ile Zonguldak Valiliği koordinesinde Zonguldak'ta halkın, çalışanların pandemi sürecinden en az etkilenerek çıkması için Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm birimlerinin özellikle salgının önlenmesinde kullanılan maske, tulum gibi sarf malzemelerinin üretiminde Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Bilim Sanat Merkezleri diğer okul türlerinde birçok okul personelinin görev aldığını belirtti. Akgül, şuana kadar Milli Eğitim Kurumlarında; 600 binin üzerinde tek kullanımlık cerrahi(tıbbi) maske, 9 binin üzerinde siperlik maske,1500'ün üzerinde sağlık çalışanları için tulum, 37 bin ton dezenfektan üretildiğini, 1 adet solunum cihazı, sınırlı sayılarda da oksimetre, laringoskop, filtreli maske üretilerek ilgili birimlere teslim edildiğini belirtti.

İlçeler dahil olmak üzere idareci, öğretmen diğer personelden oluşan 354, Milli Eğitim çalışanının Vefa Destek Gruplarında görev alarak Ramazan ayında ve Bayram sürecinde de halkın hizmetinde olarak onların hayır dualarını alarak vefa örneği gösterdiklerini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Mili Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 19 Haziran'a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim sürecinde Zonguldak'ta istihdam edilmiş 7 binin üzerinde öğretmenin MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA) yüzde 100 oranda EBA'yı kullanarak Zonguldak'ı birinci sıraya taşıdıklarını ve sıralamanın bu haftada 27 Mayıs itibari ile korunduğunu belirtti.

Zonguldak'ta 100 binin üzerinde öğrencinin EBA'yı uzaktan eğitim sürecinde aktif kullanarak 81 il içerisinde aktif öğrenci kullanımında Türkiye'de Zonguldak'ı 3.sıraya taşıdığını belirterek; bu tablonun pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim çalışmalarının Zonguldak'ta yönetici, öğretmen, veli, öğrenci eğitimin paydaşları tarafından sahiplenildiğinin en büyük göstergesi olduğunu ifade ederek; uzaktan eğitim sürecinde görev alan ve bu başarılı tablonun ortaya çıkmasını sağlayan tüm eğitim yöneticisi ve öğretmenlere, Vefa Destek Gruplarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere, üretim yapan Meslek Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Bilim Sanat Merkezleri öğretmen, yönetici ve personellerine ayrı ayrı teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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