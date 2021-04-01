Akgedik Yunuskent 3. ve 4. etap ihaleye çıkıyor
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Akgedik Yunuskent 3. ve 4. etap ihaleye çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akgedik Yunuskent 3. ve 4. etap ihaleye çıkıyor

Yunusemre Belediyesinin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde daha önce kuraları çekilen 3 ve 4. etap projesinin ihale tarihleri belli oldu.

Yunusemre Belediyesinin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde daha önce kuraları çekilen 3 ve 4. etap projesinin ihale tarihleri belli oldu. 980 konutun yer aldığı 3. etap projesi 2 Ağustos Pazartesi, 366 konutun bulunduğu 4. etap projesi 3 Ağustos Salı günü ihale edilecek.

Yunusemre Belediyesinin Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla yürüttüğü 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde 3. ve 4. etap projesinin ihale tarihi açıklandı. Daha önce kuraları çekilen iki projeden 3. etap projesi 2 Ağustos Pazartesi; 4. etap projesi de 3 Ağustos Salı günü TOKİ tarafından ihaleye çıkacak. 2016 yılında temelleri atılan projede bugün 2 bin 600 vatandaşın ev sahibi olduğunu, bölgede yeni bir şehrin kurulduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediyemizin öncülük ettiği dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin iki etabı daha ihaleye çıkıyor. Daha önce kuralarını çektiğimiz 3. ve 4. etap projemiz Ağustos ayında TOKİ tarafından ihale edilecek. 2 proje içerisinde yaklaşık bin 400 konut, 1 anaokulu, 1 ilkokul, 1 ortaokul, 1 cami, 1ticaret merkezi, 16 işyeri yer alıyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar ilk kazmanın vurulması. Şimdiden hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

3. etap projesinde; 2 Ağustos Pazartesi günü ihalesi yapılacak 3. etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 işyerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor.

4. etap projesinde ise 3 Ağustos Salı günü ihale edilecek 4. etap projesinde; 231 adet 2+1, 135 adet 3+1 olmak üzere toplam 366 konut, 16 adet işyeri yer alıyor. - MANİSA

Akgedik Yunuskent 3. ve 4. etap ihaleye çıkıyor
Akgedik Yunuskent 3. ve 4. etap ihaleye çıkıyor
Akgedik Yunuskent 3. ve 4. etap ihaleye çıkıyor
Akgedik Yunuskent 3. ve 4. etap ihaleye çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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