Akgedik Yunuskent 2. etapta sözleşme süreci başlıyor

30.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:33

Yunusemre Belediyesi'nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde 2. etabında sözleşme süreci 2 Ocak Perşembe günü başlayacak.



Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında sona yaklaşılıyor. Hak sahiplerine kısa bir süre içerisinde teslim edilmesi planlanan projede sözleşme süresi başlıyor. 02 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında 2. etap, 2. kısım hak sahipleri, 03 - 28 Şubat tarihleri arasında ise 2. etap 1. kısım hak sahipleriyle Halk Bankası arasında sözleşme imzalanacak.



Hak sahipleri; konut fiyatı, peşinat, vade oranı ve taksitler ile ne zaman sözleşme yapacaklarına ilişkin listeye TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilecekler.



2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 25 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.



Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık merkezi, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım zaman içinde hayat bulacak. - MANİSA

Kaynak: İHA