Akgedik Projesi'nde yeni etapların ihalesi yapıldı

TOKİ 14 Temmuz 2021 Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde 3'üncü ve 4'üncü etapların ihaleleri yapıldı.

TOKİ

14 Temmuz 2021

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde 3'üncü ve 4'üncü etapların ihaleleri yapıldı.

980 konutun yer aldığı 3'üncü etabın ihalesi 13 Temmuz Salı, 366 konutun bulunduğu 4'üncü etabın ihalesi ise 14 Temmuz Çarşamba günü yapıldı.

Bugüne kadar 2 bin 600 vatandaşın ev sahibi olduğu proje ile bölgede yeni bir şehrin kuruldu.

Proje kapsamında inşa edilen konutlar şehrin siluetiyle uyumlu ve yatay mimariyle inşa edildi.

Vatandaşlara sosyalleşme ve paylaşma imkanları sunan mahalle kültürünü yaşatan Akgedik projesi, açık otoparkı, çocuk oyun alanları, camisi, peyzajı ve spor alanları ile şehre yeni bir değer kattı.

Kaynak: Habermetre