Akfen GYO'nun toplam portföy değeri bir yılda ikiye katlanarak 5 milyar TL'yi aştı - Haberler Ekonomi
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Akfen GYO'nun toplam portföy değeri bir yılda ikiye katlanarak 5 milyar TL'yi aştı

Akfen GYO'nun toplam portföy değeri bir yılda ikiye katlanarak 5 milyar TL'yi aştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akfen GYO) attığı adımlar gelirlerini 1 yılda ikiye katladı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akfen GYO) attığı adımlar gelirlerini 1 yılda ikiye katladı. Bu kapsamda toplam portföy değeri 5 milyar TL'yi aşan şirketin, varlık değerleri de olumlu etkilendi.

Akfen GYO'nun Türkiye, KKTC ve Rusya'da sahibi olduğu 21 otel, 2 öğrenci yurdu ve 1 ofis binasından oluşan portföyünün değeri geçen yıla göre Euro bazında yüzde 19, TL bazında ise 2 kata varan artış gösterdi. Akfen GYO'nun varlıkların toplam değeri 5 milyar TL'yi geçti. 2021 ile birlikte birçok tedbir adımını ard arda atarak portföyünü zenginleştiren ve sermayesini 7 kat artıran Akfen Gayrimenkul Ortaklığı'nın (Akfen GYO) gelirlerinin rekor oranda artması, portföy varlık değerlerine de olumlu yansıdı.

Akfen GYO 1 yıllık kısa bir sürede gerçekleştirdiği 4 sermaye artışı ile portföyünü pandeminin olumsuz etkisini bertaraf edecek oranda zenginleştirirken, mevcut portföyün kira kontratlarını, gelirlerinde artış sağlayacak şekilde düzenledi. Bu adımlar sonucu Akfen GYO'nun portföyündeki otellerden elde ettiği gelirler pandemi öncesi dönemin üzerine çıktı. Akfen GYO'nun portföyündeki varlıkların gelirlerinin pandemi öncesi dönemi de aşması, bu varlıkların değerine yansıdı.


Akfen GYO'nun toplam portföy değeri bir yılda ikiye katlanarak 5 milyar TL'yi aştı

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