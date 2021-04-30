Akfen GYO'nun gelirleri yüzde 226 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akfen GYO'nun gelirleri yüzde 226 arttı

Akfen GYO'nun gelirleri yüzde 226 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Salgın döneminde Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) aylık kira gelirlerinin Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 226 artışla 14.9 milyon TL'ye çıktığını duyurdu.

Salgın döneminde Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) aylık kira gelirlerinin Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 226 artışla 14.9 milyon TL'ye çıktığını duyurdu.

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kira gelirlerinde bu dönemde artış yaşadıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre gelirlerinin korunması için 2021 yılıyla birlikte varlık portföyünün Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya Öğrenci Yurtları ile zenginleştirilmesi, şirketin gelirlerini rekor oranda artırdığı belirtildi.

Buna göre Akfen GYO portföyüne 2021 yılında eklenen Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya Öğrenci Yurtları varlıkları ile birlikte güçlenen şirketin TL bazında gerçekleşen toplam kira gelirleri Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 226 artış göstererek 14.9 milyon TL'ye çıktı. Aynı dönemde Euro bazındaki artış ise yüzde 151 artışla 1,6 milyon Euro oldu.

2021 ilk çeyrekte 33,2 milyon TL gelir yazdı

2021'in ilk çeyreğinde TL bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 oranında artışla 33,2 milyon TL gelir sağlandı. İlk çeyrek gelirleri Euro bazında yüzde 32 artışla 3,7 milyon Euro'ya çıktı. Akfen GYO'nun, dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Accor tarafından işletilen Türkiye'deki 15 Ibis ve Novotel marka otellerinden elde ettiği toplam kira de artış gösterdi. Buna göre 15 otelin geliri 2021 yılının Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, Euro bazında yüzde 58,4 artışla 302 bin Euro, TL bazında ise yüzde 90,7 oranında artışla 2.7 milyon TL'ye ulaştı. Rusya otellerinden elde edilen toplam kira geliri ise Mart ayında Euro bazında yüzde 307 artışla 121 bin Euro olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Akfen GYO'nun gelirleri yüzde 226 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İmzaladığı senete bir rakam daha ekleyip hayatını kararttılar
İmzaladığı senete bir rakam daha ekleyip hayatını kararttılar
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson'ın resmi konutundaki tadilatın finansmanına yönelik soruşturma başlatıldı
Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson'ın resmi konutundaki tadilatın finansmanına yönelik soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen
Spor Diego Ali Tandoğan Gökhan Gönül Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akfen GYO'nun gelirleri yüzde 226 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:25:28. #1.16#

title