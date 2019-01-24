Akfen Gyo'nun Gelirleri Tarihi Seviyelerde

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "Rusya'daki FIFA Dünya Kupası organizasyonu ve Türkiye otellerimizdeki yabancı turist konaklamalarındaki büyük artış gelirlerimizde tarihi rekorların gerçekleşmesini sağladı" dedi. Karaağaoğlu 2019 yılında yeni rekorların beklendiğini de sözlerine ekledi.

Turizm sektöründe Türkiye son yıllardaki büyümesini devam ettirirken, 2018 yılında meydana gelen bu canlılık Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) şirketinin kuruluşundan bu yana en yüksek geliri elde etmesine neden oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Akfen GYO'nun 2018 yılında Türkiye ve yurtdışındaki 3 bin 628 odaya sahip toplam 20 otelinden elde ettiği kira geliri, bir önceki yıla göre yüzde 47 artış gösterdi. 2018 yılının tamamında 20 otelden elde edilen tüm kira geliri 94.5 milyon TL (17.1 milyon Euro) olarak gerçekleşirken, bu Akfen GYO'nun kurulduğu 2007 yılından itibaren elde edilen en yüksek kira geliri oldu.

Oda başına gelirleri de yüzde 40 artış gösterdi

Turizm sektöründeki iyileşme ile şirketin Türkiye'de 2 bin 477 odası bulunan 15 otelinde 2018 yılındaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4'lük artışla yüzde 66.4'e ulaştı. Bu otellerdeki ortalama oda başına gelir de 2017 yılındaki 117 TL seviyesinden yüzde 40 artışla 165 TL'ye kadar çıktı.

Rusya'daki 4 oteli de dikkate alındığında 20 otelde 3 bin 628 odaya ulaşan Akfen GYO'nun 2018 yılında tüm otel dolulukları yüzde 4 artışla 65.4'e çıktı. 2018 yılında tüm otellerden elde edilen oda başına gelirler ise yüzde 2.6 artışla 31.3 Euro olarak gerçekleşti.

"2019 yılı daha parlak geçecek"

Rakamları değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, 2018 yılının Türkiye ekonomisi açısından çok zor bir dönem olarak geride kaldığına dikkat çekerek, buna rağmen turizm sektörünün çıkışını sürdürmesinin çok olumlu izler bıraktığını ifade etti.

Karaağaoğu, "2018 yılında gerçekleşen büyük kur dalgalanmalarının olumsuz etkisi, ağırlıklı yabancı para cinsinden gelir kaydeden otellerimizdeki büyük gelir artışlarının gölgesinde kaldı. Rusya'daki FIFA Dünya Kupası organizasyonu ve Türkiye otellerimizdeki yabancı turist konaklamalarındaki büyük artış gelirlerimizde tarihi rekorların gerçekleşmesini sağladı" diye konuştu.

Türk turizm sektöründeki yükseliş trendinin 2019 yılında da devam edeceğinin altını çizen Sertaç Karaağaoğlu, gelen turist ve oda başına gelirlerdeki artışa bağlı olarak Akfen GYO'nun gelirlerinin yeni rekorları da beraberinde getirmesini beklediklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA