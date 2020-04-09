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İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Ekonomi

Akfen GYO, Eskişehir'deki otelini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katarak görev yapan sağlık çalışanlarına Eskişehir İBİS otelinin kapılarını açtı.

09.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:56
Akfen GYO, Eskişehir'deki otelini sağlık çalışanlarının hizmetine açtı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katarak görev yapan sağlık çalışanlarına Eskişehir İBİS otelinin kapılarını açtı.

Akfen GYO'dan yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisine karşı firma, kahramanca görev yapan sağlık çalışanları için otelinin kapılarını ücretsiz olarak açtığını bildirdi.

Eskişehir'in merkezinde yer alan 108 odalı Eskişehir İBİS oteli için İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçen Akfen GYO, oteli gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "Kendi evlerine gidip risk oluşturmak istemeyen sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak otelimizde ağırlayıp, kendilerine bir nebze destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaağaoğlu, bu zor dönemde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik destek olmayı düşündüklerini belirterek, "Bu nedenle Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçtik. Toplum sağlığını kendi yaşamlarının önünde tutarak görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına Eskişehir otelimizi tahsis ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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