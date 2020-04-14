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Ekonomi

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan haber ve yorumlara ilişkin açıklama

Akfen Holding şirketlerinden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), uluslararası zincir otel işletmecisi olan Accor Grubu, Akfen GYO'nun Türkiye'de sahip olduğu 15 mülkü otel olarak işletmek üzere kiraladığını bildirdi.

14.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:18
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan haber ve yorumlara ilişkin açıklama

Akfen Holding şirketlerinden Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), uluslararası zincir otel işletmecisi olan Accor Grubu, Akfen GYO'nun Türkiye'de sahip olduğu 15 mülkü otel olarak işletmek üzere kiraladığını bildirdi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan 2020 Pazartesi akşamından itibaren çeşitli basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlara neden olan üzücü olay hakkında açıklama yapılmasına ihtiyaç duydu.

Şirket uluslararası zincir otel işletmecisi olan Accor ile stratejik işbirliği kapsamında 2007 yılından itibaren Ibis ve Novotel markaları altında şehir oteli projeleri geliştirmektedir. Accor Grubu, Akfen GYO'nun Türkiye'de sahip olduğu 15 mülkü otel olarak işletmek üzere kiralamıştır.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Zeytinburnu'ndaki Novotel binası da Accor Grubu ile yapılan anlaşma çerçevesinde olup, 2007'den itibaren otel işletilmek üzere Accor'a kiralanmıştır. Dün yaşanan üzücü olayın ardından ivedilikle Fransa'daki Accor Grubu yönetimi ile temasa geçilip, konuyla ilgili hassasiyetimiz iletilmiştir. Bunun üzerine Accor Grubu sağlık personeline hiçbir müşteri ile temas etmeyecekleri Ibis Zeytinburnu otelini tahsis etmiştir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, korku ve paniğe neden olan koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını kendi yaşamlarının önünde tutan, gecelerini gündüzlerine katarak kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarının gösterilebilecek en büyük saygıyı görmelerini hak ettiklerini düşünüyoruz. Bu nedenle geçen hafta yine sahibi olduğumuz Eskisehir'deki Ibis Otel'in sağlık personelinin kullanımına yönelik açılması yönündeki talebimizi Accor Grubu'na ileterek, bu otelin açılması sağlanmıştır. Aynı zamanda Kayseri'deki otel de sağlık personelinin hizmetine sunulmuştur."

Kaynak: AA

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