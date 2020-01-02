Akeşener: Tezkereye hayır oyu vereceğiz

02.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak bu tezkerenin milletimize hayır getirmeyeceği kanaatleriyle tezkereye hayır oyu vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

İYİ Parti Grubu, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmesi öncesinde TBMM'de bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamada bulundu. Akşener, kendilerinin devleti ilgilendiren önemli konularda işlettikleri demokratik teammülleri olduğunu belirterek, "Önce partimiz için milletvekilliği yürüten arkadaşlarımız ile çalışıyoruz, başkanlık divanımızda uzun süren toplantılar yapıyoruz. Daha sonra da Meclis'te oy kullanabilecek milletvekili arkadaşlarımızla yeniden bir çalışma yapılıyor, oyluyoruz ve o karar şekilleniyor" dedi.

Kaynak: DHA