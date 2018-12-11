Akel, Müzakere Heyetinden Temsilcisini Geri Çekti

RUSYA'ya yakınlığı ile bilinen Rum Ana muhalefet partisi AKEL, Rum lider Nikos Anastasiadis'in müzakere ekibinde yer alan temsilcisi Thomasos Çelebis'i geri çekti. AKEL'den yapılan açıklamada, "Rum liderin Kıbrıs konusundaki yaklaşımlarının doğru olmadığı" belirtildi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da; Rusya'nın BM'deki Daimi Temsilci Yardımcısı, Büyükelçi Dimitri Polianski'yle görüştü. Kiprianu, "Ada'da ABD'yle iş birliğinin ilerletilmeye çalışıldığı konusunda Rusya'nın bir endişe taşıdığı" söyledi. "Kıbrıs'ın bir saldırı mevzisine dönüştürülmesinin yazık olacağını" söylen Kiprianu, "En nihayetinde hepimiz hedefte olacağız" dedi. - Karahasan