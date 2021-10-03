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Akedaş tüketiciyi kesintisiz enerji ile buluşturmayı hedefliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akedaş tüketiciyi kesintisiz enerji ile buluşturmayı hedefliyor

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tüketicileri kaliteli ve kesintisiz enerji ile buluşturma hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tüketicileri kaliteli ve kesintisiz enerji ile buluşturma hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kış aylarına girilirken arızalara müdahalede zorlu hava ve arazi koşullarında kullanılmak üzere envanterine kar motorları ve amfibi paletli kar aracı ekleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yaklaşan kış şartlarında oluşabilecek arızalara müdahalenin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için araç filosunu yeni nesil 4x4 araçlarla yeniledi.

Hizmet verdiği bölgelerde cereyan eden çetin kış şartlarında zorlu arazi şartlarına uygun 4 adet kızaklı kar motosikleti ve 2 adet 8x8 amfibi paletli kar araçlarıyla arızalara müdahale hızını artıran ekipler, yoğun kar yağışı altında zorlu arazi şartları ve engebeli yollara takılmadan en ücra köşelere kadar ulaşabiliyor.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren 59 aracını yeni nesil tam donanımlı 4x4 arazi araçlarıyla değiştirdi.

Bu kapsamda 40 Adet 4x4 SUV araç, 1 adet uzun şase çift kabin kamyonet ve 18 adet 4x4 yeni nesil tam donanımlı arazi şartlarına uygun arıza müdahale aracı olmak üzere toplam 59 yeni aracı filosuna katan kurum, araçları tüketicilerinin hizmetine sunmak üzere ekiplere teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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