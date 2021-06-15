Akedaş'tan usulsüz elektrik tüketimine karşı bilgilendirme
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Akedaş'tan usulsüz elektrik tüketimine karşı bilgilendirme

Akedaş'tan usulsüz elektrik tüketimine karşı bilgilendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tüketicilere hizmet veren Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş, tüketicilerini hem bilinçlendiriyor, hem de usulsüz elektrik kullanımının tehlikesine karşı uyarıyor.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tüketicilere hizmet veren Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş, tüketicilerini hem bilinçlendiriyor, hem de usulsüz elektrik kullanımının tehlikesine karşı uyarıyor.

Her bir tüketicinin memnuniyetinin şirketin bütün operasyonları için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, tüketicilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için her konuda yoğun bir bilgilendirme çalışması yaptıklarını ifade etti. Tanış, "Kurum olarak öncelikle tüketicilerimizin menfaatini gözeterek iş ve işlemlerimizi yürütüyoruz. Bir taraftan daha düşük fatura tutarları ve enerjinin korunması için tasarruf tedbirlerini sıralarken diğer taraftan da usulsüz kullanıma karşı hem kullanıcıların hem de abonelikleri kullanılan abone sahibi bireylerin mağdur olmaması için bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Hangi durumların usulsüz elektrik kullanımına girdiği konusuna da açıklık getiren Tanış, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğince, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan önceki müşteri adına düzenlenen faturayı ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketilmesi "usulsüz elektrik enerjisi kullanımıdır. Usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen süreler tanınır. Bu süreler içerisinde aboneliğin kullanıcı adına alınması beklenir. Belirlenen süreler içerisinde bu değişiklik gerçekleştirilmediği takdirde abonelik iptal edilir. Mevcut abone ikametgahından ayrılırken aboneliğini sonlandırmazsa sonrasında büyük sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu değişim sistemde görünemeyeceği için, sistemde kayıtlı olan eski tüketici adına abonelik işlemleri yürütülmeye devam ediliyor. Yeni tüketici, gelen faturaları ödemediği takdirde bu durum, sistemde aboneliği devam eden fakat o ikametgahı terk etmiş olan eski tüketicinin mağdur olmasına neden oluyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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