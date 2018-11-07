Akedaş Mühendis Adaylarını Ağırladı

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Öğrenci Topluluğunu kurum binasında ağırladı.

AKEDAŞ kullandığı Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) sistemini tanıtmak ve teknik ayrıntılar ile alakalı bilgi vermek amacıyla öğrencilere teknik gezi düzenledi.

50'ye yakın öğrenci ve ilgili üniversite hocalarının katıldığı teknik gezi, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından SCADA sorumlusu Okan Hüdayioğlu'nun, sunum formatında bilgilendirmesi ile devam etti. Hüdayioğlu, SCADA Kontrol ve Veri İzleme Merkezi hakkında bilgi verdi.

Sistemin mimarisi, kontrol merkezi kurulumları, adaptasyon çalışmaları, sistem uygulamaları, kullanım alanları, SCADA'nın ne amaçla kurulduğu ve ne gibi kolaylıklar sağladığı hakkında ayrıntılı bilgi veren Hüdayioğlu, teknik sunumunun ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Daha sonra, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlük toplantı salonunda sunum formatında gerçekleştirilen bilgilendirmenin açılış konuşmasını, Şirketin Genel Müdürü Mustafa Yılmaz yaptı.

SCADA gezisinin öğrencilik ve meslek hayatlarında öğrenciler için önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Günümüz şartları sürekli iletişim ve gelişim gerekliliğini beraberinde getirdi. Öğrenme, gelişim isteği ve çabanızı görebiliyor, taktir ediyoruz bu yüzden sizlere bildiklerimizi aktarmak, teknolojik ve entegre sistemler hakkında karşılıklı paylaşımda bulunmak, sorularınızı yanıtlamak bizler için büyük önem taşıyor. Bu tür teknik bilgilendirmelerin devam edeceğini düşünüyorum, yapılan SCADA gezisinin ve bilgilendirmenin hem öğrencilik hem de meslek hayatınıza faydalı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Eğitim sonrasında SCADA kontrol merkezini gezip operatörlerle konuşma fırsatı bulan öğrenciler, teknik gezisinin faydalarından bahsederek, bu tür bilgilendirme ve karşılıklı soru yanıtların eğitim öğretim hayatlarına büyük değer kattığını belirtti. - KAHRAMANMARAŞ