Akedaş kışa hazırlık için planlı elektrik kesintisi yapılıyor
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Akedaş kışa hazırlık için planlı elektrik kesintisi yapılıyor

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kış hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kış hazırlığı çerçevesinde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları için Adıyaman'ın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Akedaş kışa hazırlık için planlı elektrik kesintisi yapılıyor
01.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:18

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kış hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kış hazırlığı çerçevesinde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları için Adıyaman'ın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerin özellikle kış aylarında enerji sorunu yaşamaması için bölgede planlanan bakım çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Kış ayına hazırlık kapsamında gerçekleştirilen bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları nedeniyle önceden planlanan elektrik kesintilerinin Adıyaman Merkez İlçeye bağlı bazı köyler ile Kahta, Gerger ilçelerinin bazı köylerinde belirli saat aralığında uygulanacağı belirtildi.

01 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kahta ilçesine bağlı Çobanlı Mahallesi, Girne Mahallesi, Yavuzselim Mahallesi, Kahta Devlet Hastanesi, Yavuzselim Ortaokulu ile hat üzerinde bulunan özel trafolu tüketiciler, 01 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gerger İlçesine bağlı Çemen, Horsaik, Çamiçi, Burçaklı, Aşağı Dağlıca, Yukarı Dağlıca, Çınarik, Dağdeviren köyleri ile hat üzerinde bulunan özel trafolu tüketiciler, 02 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gerger ilçesine bağlı Çifthisar, Nakışlı, Konimeran köyleri ve hat üzerinde bulunan özel trafolu tüketiciler, 03 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gerger ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Adıyaman Merkez ilçeye bağlı Güzelyurt, Yassıhöyük, Kilisik, Karakoç, Paşamezrası, Kıvırcık Köyleri ile Hat Üzerinde Bulunan Özel Trafolu Tüketicilere planlı elektrik kesintisi nedeniyle belirtilen saatlerde elektrik verilmeyecek.

Tüm yatırımlarını tüketicilerinin kesintisiz enerji kullanması için yaptığını da belirten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Kış ayında tüketicilerin olumsuz hava koşulların nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaması için bölgede yoğun bir çalışma yapıldığı ve yapılan planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından bir problem yaşanmaması durumunda, belirtilen saatlerde enerjinin verileceği ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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