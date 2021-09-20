Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. personeline afet eğitimi

Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş Afad Müdürlüğünce Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. personeline afet bilinci ve farkındalık eğitimi verildi.

Kahramanmaraş'ta başta deprem olmak üzere ülkemizde özellikle son dönemlerde sıkça görülen afetlerle ilgili Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. personeline teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. toplantı salonunda "2021 Afet Eğitim Yılı" çerçevesinde gerçekleşen eğitimde Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde görevli AFAD Eğitim Uzmanı Mehmet Arık tarafından afet öncesi, afet sırası ve sonrası ile ilgili yapılması gerekenlere dair temel bilgi ve kavramlar personellere aktarıldı.

Afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası ortaya çıkabilecek olumsuzluklarla ilgili konularda katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Sorumluluk sahamız olan Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerinde yerel düzey afet enerji çalışma hizmet grubu dahilinde, destek ve çözüm ortaklarımız ile birlikte olası afet durumlarında enerji ihtiyacı duyulabilecek başta mobil hastaneler, kriz masaları, geçici barınma alanları gibi kritik önem arz eden noktalar olmak üzere kullanıcılara enerji arz ve sürekliliğini sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasının yanı sıra afet sırasında zarar gören elektrik dağıtım tesislerinin hızlı bir şekilde onarılması için üstlenilen görevlerin bilincinde ve sorumluluklarımızın farkındayız" denildi. - KAHRAMANMARAŞ