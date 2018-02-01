Akdoğan: "TTB'nin açıklaması bir akıl tutulmasıdır"

KIRIKKALE - Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, Türk Tabipler Birliğitarafından yapılan açıklamaların en masum ifadeyle bir akıl tutulması olduğunu dile getirdi.

Türk Tabipler Birliği tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik yapılan açıklamalara karşı Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kırıkkale Şubesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

Sendikalılar adına açıklamayı yapan Recep Akdoğan, "Türkiye'nin terörle mücadele ettiği bu zaman diliminde TTB'nin barış ifadeleri kullanarak harekata dair eleştirisel bir biçimde yapmış olduğu açıklamayı en kararlı bir duruşla reddediyoruz. TTB yetkililerinin yapmış olduğu açıklamada sadece hassasiyet gösterilmiş olsa idi. Şüphesiz ki bu kişilerin terör eylemlerinde şehit olan yurtsever vatandaşlarımız hakkında da aynı hassasiyeti göstermeleri gerekmez miydi? Et göremeyen insanlara kurban eti dağıtmaya çalışırken şehit edilen Yasin Börü olayında, yine Diyarbakır'da şehit edilen Abdullah Birol kardeşimizin olayında da tepki gösterip kınamaları gerekmez miydi? Bahsettiğim olaylar akabinde şimdi yaptıkları gibi kınama açıklaması yapmadılar. Cizre Devlet Hastanesine yine terör grupları tarafından yapılan roketli saldırıda 14 hekimimizin bulunduğu odaya roket isabeti sonrasında bu malum yapı yine duyarsız kalıp kınama mesajı yayınlamadılar" dedi.

"Harekatı destekliyoruz"

Harekatın niyetinin halis ve hedefinin terörden başka bir şey olmadığının altını çizen Akdoğan, "Zeytin Dalı Harekatını tüm kalbimizle, saygı ve gururla destekliyoruz. Kurumsal olarak da reddetmiş olduğumuz TTB tarafından yapılan açıklamayı talihsiz bir açıklama, en masum ifadeyle bir akıl tutulması olarak nitelendirmek istiyorum. Barışı sağlamak adına yapılan bir operasyona savaşa hayır sloganı ile karşılık vermek başka bir biçimle ifade edilemez diye düşünüyorum." dedi.