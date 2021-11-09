Akdere Bilim Sanat Merkezi minikleri ağırladı

Mamak Belediyesi, her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Akdere Bilim Sanat Merkezi'nde renkli bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında minik öğrenciler için dekore edilen ilk yardım merkezinde, çocuklara ilk yardım eğitimi verilerek kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Doktor, hemşire, hasta, aşçı gibi rollere bürünen minikler düzenlenen etkinlikle, hem meslekleri tanıdı hem de Kızılay'ın öneminin farkına vardı.

Topluma bilinçli ve duyarlı nesiller yetiştiriyoruz

Çocuklara tiyatral etkinliklerle topluma yararlı bir birey olma sorumluluğunu aşıladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bilinçli ve duyarlı bir toplum yetiştirmek adına çocuklarımız için merkezlerimizde etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız bir yandan el becerilerini geliştiriyorlar bir yandan da sorumluluk sahibi oluyorlar" dedi.

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