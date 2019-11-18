AKDER'den öğrencilere giysi yardımı
Haberler » Güncel » AKDER'den öğrencilere giysi yardımı - Haber

AKDER'den öğrencilere giysi yardımı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Akıncılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AKDER) tarafından öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

18.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:00
AKDER'den öğrencilere giysi yardımı

'ın ilçesinde, Akıncılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AKDER) tarafından öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

AKDER, Akıncılar 80. Yıl İlkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi 66 öğrenciye, kışlık bot ve mont yardımı yaptı.

AKDER Başkanı Ümit , "Sivil toplum örgütü olarak ilçemizde eğitim gören her öğrencinin bugüne kadar yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Okuyup, bu vatana hayırlı insan olmalarını istiyoruz. Rabbim bizlere de ömür verdiği sürece onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kışlık mont ve ayakkabılarını hayırla giymelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et