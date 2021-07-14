Akdenizli mobilya ihracatçılarından haziranda 81,1 milyon dolarlık dış satım
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Akdenizli mobilya ihracatçılarından haziranda 81,1 milyon dolarlık dış satım

Akdenizli mobilya ihracatçılarından haziranda 81,1 milyon dolarlık dış satım
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), haziran ayında 81,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), haziran ayında 81,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ocak-haziran ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 artışla 428,6 milyon dolara ulaştı.

Haziran ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış gösteren Birlik ihracatı, 81,1 milyon dolar oldu. Haziranda 49,5 milyon dolarlık mobilya, 3,9 milyon dolarlık orman tali ürünleri ihraç edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, Türkiye'de yetiştirilen sektör ürünlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Haziran ayında Çin'e yaptığımız ihracatımız yüzde 1748 artarak 1,9 milyon dolar oldu. Verinin detaylarına baktığımızda, keçiboynuzu mamulleri ihracatımızın yüzde 1572 oranında artarak 1,7 milyona dolara ulaştığını görüyoruz. Bu mamullerden üretilen kozmetik ürünlerinin değeri milyar dolarlara ulaşıyor. Dünyanın en büyük ikinci keçiboynuzu üreticisi konumunda olan ülkemizin bu ürünleri işleyebilmesiyle ekonomiye dönüşü kat ve kat fazla olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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