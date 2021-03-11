Akdenizli mobilya ihracatçıları şubat ayında 64,5 milyon dolarlık dış satım yaptı
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Akdenizli mobilya ihracatçıları şubat ayında 64,5 milyon dolarlık dış satım yaptı

11.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:47
Akdenizli mobilya ihracatçıları şubat ayında 64,5 milyon dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyeleri tarafından şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artışla 64,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyeleri tarafından şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artışla 64,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AKAMİB'ten yapılan yazılı açıklamada, ocak ayında ihracatını yüzde 4,4 artıran Birliğin, şubatta da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4'lük artış yakaladığı belirtildi.

Birliğin şubatta 64,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Kılıçer, katma değerli üretim ve markalaşmanın etkilerini artık daha net görebildiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde miktarın çok daha üzerinde bir ihracat artışımız var. Şubat ayında İtalya'ya yaptığımız ihracatın miktarı yüzde 1,8 oranında artarken değer olarak bu rakam yüzde 20'nin üzerinde. Bu dönüşümü başaramadığımız Irak pazarında miktar olarak yüzde 8'lik bir artış olmasına rağmen değer bazında ihracatımızda yüzde 2,3 gerilemiş. Benzer bir durum Suriye'de de söz konusu. İhracatımızı miktar olarak yüzde 470'in üzerinde artırmış olmamıza rağmen bunun rakamlara yansıması yüzde 181."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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