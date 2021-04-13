Akdenizli mobilya ihracatçıları mart ayında 82,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artışla 82,2 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artışla 82,2 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, birliklerinin martta en fazla ihracatı Irak'a yaptığını, bu ülkeyi sırasıyla Almanya ve İsrail'in takip ettiğini belirtti.

Mobilya ihracatının mart ayında yüzde 69 artışla 47 milyon dolara ulaştığını ifade eden Kılıçer, orman tali ürünleri sektörünün yüzde 106 artışla 7,75 milyon dolar seviyesine geldiğini kaydetti.

Kılıçer, mart ayındaki artış hakkında bilgi vererek, "AKAMİB üyeleri mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artışla 82,2 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sadece belli şehirler ve belli sektörler değil, topyekün bir artışın ülkemiz ekonomisine ve istihdama katkısının bilinciyle hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal