Akdenizli mobilya ihracatçıları mart ayında 82,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdenizli mobilya ihracatçıları mart ayında 82,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Akdenizli mobilya ihracatçıları mart ayında 82,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artışla 82,2 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artışla 82,2 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, birliklerinin martta en fazla ihracatı Irak'a yaptığını, bu ülkeyi sırasıyla Almanya ve İsrail'in takip ettiğini belirtti.

Mobilya ihracatının mart ayında yüzde 69 artışla 47 milyon dolara ulaştığını ifade eden Kılıçer, orman tali ürünleri sektörünün yüzde 106 artışla 7,75 milyon dolar seviyesine geldiğini kaydetti.

Kılıçer, mart ayındaki artış hakkında bilgi vererek, "AKAMİB üyeleri mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artışla 82,2 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sadece belli şehirler ve belli sektörler değil, topyekün bir artışın ülkemiz ekonomisine ve istihdama katkısının bilinciyle hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akdenizli mobilya ihracatçıları mart ayında 82,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:50:40. #1.15#
title