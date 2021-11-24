Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından ekimde 458,4 milyon dolarlık dış satım

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 458,4 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün hem dünyada hem de Türkiye'de hızla geliştiğini belirtti.

Sektörün stratejik öneminin yıldan yıla arttığını ifade eden Çağan, bu alanda katma değeri yüksek özellikli kimyasalların üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini bildirdi.

Çağan, birliklerinin ekim ayındaki ihracatına ilişkin şunları kaydetti:

"Birliğimiz ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 458,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda 710 bin 386 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdik. En fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu yüzde 99 artış ve 297 milyon dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar oldu. Bunu yüzde 359 artış ve 50,8 milyon dolarla gübreler ikinci sırada, yüzde 50 artış ve 49 milyon dolarla plastikler ve mamulleri üçüncü sırada takip etti. Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelerde yüzde 32 bin artış ve 66,2 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti birinci, yüzde 33 bin artış ve 46,2 milyon dolarla Gana ikinci, yüzde 57 artış ve 45,8 milyon dolarla Hollanda üçüncü sırada yer aldı."

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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