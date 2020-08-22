HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Akdenizden hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 25 arttı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Birlik üyesi ihracatçıların ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 235 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını bildirdi.

Akdenizden hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 25 arttı
22.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:37

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Birlik üyesi ihracatçıların ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 235 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını bildirdi.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AHKİB'in 2019 yılını 316 milyon dolarlık ihracatla kapattığını söyledi.

Küresel pazarları ve tedarik zincirini olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında uluslararası ticaretin durma noktasına geldiğini belirten Tekin, sektör olarak hızlı bir toparlanma sürecine girdiklerini ve mayısta yüzde 9,4, haziranda ise yüzde 160 ihracat artışı sağladıklarını ifade etti.

Tekin, sektör olarak Kovid-19 kaynaklı kayıpları hızlıca telafi edeceklerini ve ihracatın gelecek aylarda da artacağını dile getirerek, "Geçen yılın temmuz ayında ihracatımız 30,3 milyon dolar seviyesindeydi. Temmuz ayında ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artırarak 58,8 milyon dolara yükselttik. Yılın 7 ayında 235 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş olduk. 2020 yılı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemindeki 188 milyon dolarlık ihracatımıza göre yüzde 25 artış yakaladık." diye konuştu.

En fazla ihracat Hollanda'ya

Tekin, dış satımda kaydedilen artışın özellikle Avrupa ve Amerika'ya medikal ürün gönderiminden kaynaklandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu dönemde en fazla ihracatı 21,4 milyon dolarla Hollanda'ya gerçekleştirdik. Hollanda'yı 15,3 milyon dolarlık ihracatla Almanya, 8,8 milyon dolarlık ihracatla da İspanya takip etti. Bu ülkeleri Azerbaycan, Nahçıvan, Suudi Arabistan ve Fransa gibi dünyanın değişik bölgelerindeki ülkeler izledi. Yeni normalde Çin'den uzaklaşan moda devleri, Türkiye'ye en önemli tedarik merkezlerinden birisi olma fırsatını sunuyor. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için tasarıma, markalaşmaya ve üretimde özellikle yapay zeka uygulamalarına yoğunlaşmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için devletimizin desteğini bekliyoruz."

Tekin, istihdam deposu olarak bilinen hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatta da en önemli sektörlerden olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Ekonomi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu Magazin
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı 3. Sayfa
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Lemina transferinde istediğini alamayan G.Saray, eski Beşiktaşlı Elneny'ye yöneldi
Lemina transferinde istediğini alamayan G.Saray, eski Beşiktaşlı Elneny'ye yöneldi
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, 'Sürpriz yapacağım' diyerek götürülmüş
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, "Sürpriz yapacağım" diyerek götürülmüş
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Donald Trump Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Caner Erkin Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Akdenizden hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 25 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 11:40:24. #1.15#
title