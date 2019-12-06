Akdeniz zaferi için 10 yılda 13 görüşme

06.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:31

Doğu Akdeniz 'de Türkiye'yi devre dışı bırakmaya çalışan Yunanistan, Rum Yönetimi, Mısır ve İsrail, Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlandırma mutabakatı ile şoka uğradı. Ankara'nın bölgedeki tüm oyunları sıfırlayan hamlesinin perde arkasında Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar'ın olağanüstü çabalarının olduğu öğrenildi. İşte Bakan Akar'ın ilmek ilmek dokuduğu ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de güçlendiren Libya mutabakatına varan süreç:



1- Mutabakatın ilk adımı, Ekim 2009 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir an önce Libya tarafına münhasır ekonomik bölgesi (MEB) anlaşma teklifinin götürülmesinin uygun olacağını belirtmesi ile atıldı.



2- Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakan iken 29 Kasım 2010'da Libya'yı ziyaretinde iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik hazırlanan haritalar, Libyalı muhataplara verildi. Ancak Libya'da yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle arzu edilen ilerleme sağlanamadı.



3- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile Dışişleri Bakanlığının 20 Ocak 2011 yazısı ile konu hakkında görüşmeler yapılmasında mutabık kalındığı Libya makamlarına iletildi.



4- Haziran 2016'da Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın katılımı ile yapılan Yunanistan'dan kaynaklanan Ege ve Doğu Akdeniz sorunlarına yönelik koordinasyon toplantısında Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik konular görüşüldü ve kabul edildi.



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5- Dışişleri Bakanlığının 2018'deki yazısında "Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri yetkililerle yapacağımız temaslarda deniz yetki alanları sınırlandırılmasının da tedrici olarak gündeme getirilebileceği" ifade edildi.



6- 5 Kasım 2018'e gelindiğinde Erdoğan'ın talimatı üzerine, Akar, Libya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Akar, Türkiye ile 2010 yılında yarım kalan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik görüşmelerin tamamlanması çağrısında bulundu.



7- 13 Aralık 2018 tarihinde Libya Devlet Konseyi Başkanı 2. Yardımcısı Fawzi Abdullah başkanlığındaki heyet, Türkiye'yi ziyaret etti. Görüşmelerde Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlarının belirlenmesi hususları ele alındı.



8- 24 Nisan 2019'da Ege ve Doğu Akdeniz Meseleleri Konusunda Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı heyetleri arasındaki görüşmede konu gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı da Libya ile anlaşma imzalanması gerektiği yönünde Milli Savunma Bakanlığı tezleri hakkında uygun kanaat belirtildi.



9- MGK'nın 30 Temmuz 2019'deki toplantısında Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik ivedilikle MEB antlaşması yapılması gerektiği belirtildi. Teklif, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uygun görüldü.



10- 27 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı üzerine, Bakan Akar'ın, Libya İçişleri Bakanı Başaga ile yaptığı görüşmelerde antlaşma konusunda Libya tarafından ilgili personelin Türkiye'ye gönderilerek çalışmalara başlanmasında mutabık kalındı.



11- 7 Kasım 2019'daki toplantıların ardından nihai hale getirilen Türkiye ve Libya Arasında Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası metninin İngilizce, Türkçe ve Arapça metinleri ile Milli Savunma Bakanı için imza yetki talebi yazısının Dışişleri Bakanlığına gönderilmesi kararlaştırıldı.



12- 19 Kasım 2019'da anlaşmaya yönelik Milli Savunma Bakanlığında icra edilen görüşmelerde Libya heyeti, Türk tarafı ile aynı bakış açısına sahip olduklarını ve anlaşmaya olumlu baktıklarını, mutabakat muhtırasının her iki ülke yararına olacağını beyan ederek toplantı tutanağı imzaladı.



13- Takvimler 27 Kasım 2019'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez es-Sarrac ile Dolmabahçe Ofisinde "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını imzaladı. - ANKARA

Kaynak: İHA