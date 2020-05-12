Akdeniz zabıtasından berber ve kuaförlere denetim Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı kararıyla haftalar sonra mesaiye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı kararıyla haftalar sonra mesaiye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki normalleşme sürecinde, haftalar sonra hizmete açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında kontroller yaptı. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da katıldığı denetimlerde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

Açılan iş yerlerinde dezenfekte çalışması da yapılıyor

Denetimlerde, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kuralların yanı sıra, hijyen ve temizlik şartlarına uymaları noktasında iş yeri sahipleri uyarıldı, eksikleri görülen işletmelere resmi tebligat yazılarak süre verildi. Akdeniz Belediyesi mobil ilaçlama ekipleri de bir yandan kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte etmeye başladı.

Patiseri ve hazır yemek salonları da denetlendi

Öte yandan, Akdeniz zabıta ekipleri, açık olan ve gıda satışının yanı sıra hazır yemek satılan salonlar ile patiserilerde de gerekli hijyen ve temizliğe uyulup uyulmadığını kontrol etti, eksiği görülen iş yeri sahiplerini uyardı. Eksiklerin sürmesi halinde yasa gereği kendilerine idari işlem yapılacağı tebliğ edildi.

"İşletme sahipleri ve müşterilere büyük sorumluluk düşüyor"

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, halk sağlığının korunması ve sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, zabıta ekipleri tarafından bu iş yerlerine yönelik denetimlerin süreceğini belirtti. Başkan Gültak, "Akdeniz Belediyesi olarak, İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla zabıta ekiplerimizle beraber denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Ayrıca ekiplerimiz, ilçemizdeki berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemlerini de yerine getirecek. Bu iş yerlerinde çalışan personel maskesiz çalışmayacak, iş yeri hijyenine gereken özen ve dikkati gösterecekler. Tabi müşteriler de İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara uyacak. Ancak bu sayede salgına karşı olası riskler baştan önlenebilecektir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA