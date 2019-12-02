Akdeniz yine kaçak göçmenlere mezar oldu: 149 kişi kurtarılırken en az 5 kişi hayatını yitirdi
İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan görüntülerde genç bir kızın kötü hava ve deniz şartları altında batan göçmen teknesinden kurtarılışı görülüyor.
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
İtalya Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından 25 Kasım Pazartesi günü yayınlanan görüntülerde genç bir kızın kötü hava ve deniz şartları altında batan göçmen teknesinden kurtarılışı görülüyor.
İçlerinde 13 kadın ve 3 çocuğun olduğu toplam 149 kişi kurtarılırken olay 5 kadın göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com