Akdeniz ve güneybatıdaki 4 ilde cami avluları, pazar yerleri ve statlarda cuma namazı kılındı
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Akdeniz ve güneybatıdaki 4 ilde cami avluları, pazar yerleri ve statlarda cuma namazı kılındı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.

Akdeniz ve güneybatıdaki 4 ilde cami avluları, pazar yerleri ve statlarda cuma namazı kılındı
12.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:41

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılındı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami avluları, okul bahçeleri, pazar yerleri ve bazı statlarda namaz için sosyal mesafe alanları oluşturuldu.

Evlerinden getirdikleri ya da belediyelerin verdiği tek kullanımlık seccadelerinde namaz kılanlar, maske taktı, girişlerde dezenfektan kullandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararla kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı gençler ile her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına karar verilen 65 yaş ve üstündeki vatandaşların da cuma namazına geldikleri görüldü.

İl Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm namaz kılınacak alanlarda gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Muğla

Muğla merkez ve ilçelerinde önceden dezenfekte edilen camilerde görev alan polis ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyardı. Bodrum Kaymakamlığınca gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ilçe stadına gelenler, ateş ölçümünden geçtikten sonra yanlarında getirdikleri seccadelerle cuma namazını kıldı.

Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da da abdestlerini evlerinde alan ve seccadelerini yanlarında getiren vatandaşlar, sosyal mesafe kurullarına uygun şekilde saf tuttu.

Isparta'da kent merkezindeki Ulu Cami avlusuna gelenlerin maske taktıkları, dezenfektan kullandıkları görüldü.

Burdur'da kent merkezindeki camilerin avlularına ve Uzay Çatı pazar yerine gelen, aralarında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile gençlerin de olduğu kent sakinleri sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak cuma namazı kıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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