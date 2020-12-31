Akdeniz Üniversitesinin yeni dönem Erasmus başvurusu kabul edildi

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce 2021/2027 dönemi Erasmus Beyannamesi için yapılan başvuru, tam puan alarak kabul edildi.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce 2021/2027 dönemi Erasmus Beyannamesi için yapılan başvuru, tam puan alarak kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) başvuru sonuçları açıklandı. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvuru, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 100 tam puan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, başvurunun tam puanla kabul edilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Yenilenen ECHE belgesinin yeni proje ve iş birliklerini artıracağını kaydeden Özkan, emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun