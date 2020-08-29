Akdeniz Üniversitesini kazanan genç kızın babasıyla yaşadığı mutluluk sosyal medyada beğeni topladı
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Akdeniz Üniversitesini kazanan genç kızın babasıyla yaşadığı mutluluk sosyal medyada beğeni topladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda Akdeniz Üniversitesini kazandığını babasıyla birlikte öğrendikleri anları sosyal medya hesabından genç kızın videosu büyük ilgi gördü.

29.08.2020 21:48 | Son Güncelleme: 29.08.2020 21:52

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda Akdeniz Üniversitesini kazandığını babasıyla birlikte öğrendikleri anları sosyal medya hesabından genç kızın videosu büyük ilgi gördü.

Sakarya'da yaşayan 18 yaşındaki Berna Toska, YKS'nin ardından yerleştirme sonuçlarına babasıyla birlikte baktıkları anları videoya kaydetti.

Genç kız, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirilmeye hak kazandığını öğrendikleri anlarda yaşadıkları mutluluğun yansıdığı görüntüleri sosyal medya hesabından "Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?" notuyla paylaştı.

Akdeniz Üniversitesinin resmi hesabından "Sevgili Berna, hem sen hem de diğer öğrencilerimizi kazandığı için Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu. Hoş geldiniz." cevabı gelen görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

Toska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasıyla yaşadıkları mutluluğun sosyal medyada ilgi görmesinden mutlu olduğunu belirterek, "Sosyal medyada ilgi gösterenlere çok teşekkür ederim. Bu kadarını hiç tahmin etmemiştim. Anısı kalması için çekilen bir videoydu. Babamla birlikte çok güzel mesajlar aldık. Bu anı insanlarla paylaştığım için çok mutluyum. Henüz başlamadım ama şimdiden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesini kazanan genç kızın babasıyla yaşadığı mutluluk sosyal medyada beğeni topladı

Kaynak: AA

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