Akdeniz Üniversitesinden genç araştırmacılara proje yazımı eğitimi
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Akdeniz Üniversitesinden genç araştırmacılara proje yazımı eğitimi

08.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:51
Akdeniz Üniversitesinden genç araştırmacılara proje yazımı eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından, "Sağlık Bilimlerinde Araştırma Projesi Yazımı: Önemli Noktalar ve Öneriler" eğitimi düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından, "Sağlık Bilimlerinde Araştırma Projesi Yazımı: Önemli Noktalar ve Öneriler" eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği, genç araştırmacıların bireysel ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi.

Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Kol moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitim, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahter Dilşad Şanlıoğlu tarafından verildi.

Şanlıoğlu, sağlık bilimlerinde araştırma projesi yazmanın önemini vurgulayarak, proje hazırlık sürecinde izlenecek yöntemler, proje önerisi yazarken ve sunma sürecinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi.

Genç araştırmacıların ilgi gösterdiği program, soru cevapla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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