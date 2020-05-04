Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima hırsızlığı
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Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima hırsızlığı

Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima hırsızlığı
04.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:22

Antalya'da 3 kişi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi çiftlik alanındaki depodan 3 gün üste üste el arabasıyla 8 hurda klima ünitesini çaldı, 7'sini ise yolda bıraktı.

Antalya'da 3 kişi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi çiftlik alanındaki depodan 3 gün üste üste el arabasıyla 8 hurda klima ünitesini çaldı, 7'sini ise yolda bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay, AÜ Ziraat Fakültesi çiftlik bölgesindeki depoda meydana geldi. Sabah saatlerinde atık malzemelerin biriktirildiği depoya gelen görevliler, 8 atık klima ünitesinin yerinde olmadığını farketti. Depo etrafında inceleme yapan görevliler, arka bölümdeki metal saçların kaldırıldığını ve etrafta klimaların olduğunu gördü. Bunun üzerine görevliler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede 3 hırsızın metal saçı kaldırıp klima ünitelerini dışarıya çıkardığını belirledi. Hırsızların buradan el arabasına yükledikleri klimaları önce çiftliğin dikenli telinden dışarı çıkardığı, daha sonra yaklaşık 300 metre taşıyarak üniversite yerleşkesinin dış tel örgüsüne ulaştırdığı tespit edildi. Tel örgüleri kesip 8 klima ünitesini Hürriyet Caddesi'ne çıkaran hırsızların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 gece de gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızların depodan çıkardıkları 7 klimayı ise el arabası ile dışarıda bıraktıkları görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, bırakılan klima üniteleri üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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